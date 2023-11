Noche d’Or:  Así será el homenaje a Lionel Messi que el Inter Miami le dedicará por su octavo Balón de Oro

Antes del choque se presentará el trofeo a los aficionados y se llevarán a cabo discursos de Messi, del propietario gerente del equipo, Jorge Mas, y del comisionado de la liga norteamericana (MLS), Don Garber.

Messi, de 36 años, recogió el pasado lunes en París el octavo Balón de Oro de su extraordinario carrera, en reconocimiento a una temporada en la que levantó su ansiada primera Copa del Mundo con Argentina en Qatar 2022.

El ’10’ albiceleste, el mayor fichaje de la historia de la MLS, debutó en julio con el Inter Miami y lo impulsó hasta el primer título de su historia en la Leagues Cup, torneo conjunto con la liga mexicana.

Problemas físicos mermaron después al capitán albiceleste y llevaron a que el Inter no lograra clasificar a los playoffs de la MLS.

El amistoso frente al New York City, que también quedó fuera de las eliminatorias, será el primero del Inter de cara a la próxima temporada después de que se cancelara su anunciada minigira de este mes por China.

Noche d’Or 💫 8️⃣

Come join us as we celebrate history at @drvpnkstadium!

Next Friday, Nov. 10th we will commemorate Messi’s historic eighth Ballon d’Or with a night full of festivities featuring a friendly match against New York City FC, and an afterparty by @fiestabresh!… pic.twitter.com/mNAPBEm6C2

