Nominado en 7 ocasiones y sin premio: Este es el reconocimiento individual que Lionel Messi nunca ha conseguido

Sin embargo, a pesar de todo lo que ha cosechado, existe un premio que aún se le resiste al campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Pese a estar nominado en 7 ocasiones diferentes, Lionel Messi nunca ha podido llevarse a su vitrina el Premio Puskás, el cual reconoce al mejor gol del año.

La primera vez que el “10” fue nominado para el gol del año fue en 2010. Luciendo la camisola del Barcelona anotó un tanto en el que eludió la marca de 3 defensas y posteriormente engañó a portero para definir.

Un año después el apellido Messi volvió a estar entre los candidatos al mejor gol. Su anotación nominada fue contra el Arsenal en un partido de Champions League en el Camp Nou. Andrés Iniesta asistió a Lionel y este controló el balón, se quitó de encima al portero y definió sin dejar caer el balón.

Por tercer año consecutivo Messi estuvo nominado. El gol suyo que apareció en el listado fue uno que consiguió ante la Selección de Brasil en un amistoso en el MetLife Stadium. El argentino tomó la redonda desde medio campo y aceleró demostrando su gran control de balón hasta los linderos del área brasileña, luego remató con potencia al ángulo. Ese partido lo ganó Argentina 4-3 a la Canarinha.

En 2015 Messi marcó un golazo que se llevó los reflectores de todos los medios contra el Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey. La Pulga se quitó a cinco defensas de encima pegado a la banda derecha, recortó y remató con violencia hacia el fondo del arco.

En la Copa América USA 2016 Messi se mandó un gol de tiro libre ante Estados Unidos. El gol estuvo nominado por la complejidad de la ejecución y por el vuelo del portero que también adornó la acción, pero nuevamente no ganó.

En 2018 Messi estuvo presente una vez más. En esta ocasión fue el gol que consiguió ante Nigeria en el Mundial de Rusia en la fase de grupos el que estaría entre los nominados. Su gran control de balón y la ejecución con su pie derecho se llevaron los aplausos, pero fue insuficiente para el premio.

La última vez que apareció entre los nominados al Premio Puskás fue en 2019. El tanto que logró estar entre los finalistas fue el que anotó al Betis tras asistencia de Ivan Rakitic. La definición de Messi fue de “Panenka” pese a que era una acción en movimiento, ese día hasta los aficionados del Betis le aplaudieron.

