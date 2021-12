“¡Nos vemos en el Among Us!; El cariñoso mensaje de Thibaut Courtois al “Kun” Agüero en el día de su retiro del futbol

Además, no dudó en volverle a retar para conectarse en el videjuego Among Us en donde en otras ocasiones han coincidido y lo han hecho público con sus seguidores.

“Querido Kun, ha sido un placer tenerte como rival”, comienza su mensaje el arquero belga. Continúa con un “Te deseo lo mejor, te mando mucho ánimo y me guardo esto para siempre, tu último gol”. En el mensaje se observa la foto del gol que anotó el argentino durante el último clásico que jugó ante el Real Madrid en el Santiago Bernabeu y que perdieron 2-1.

Cierra el texto con una espontánea despedida y un cómico final: “Un abrazo amigo. ¡Nos vemos en el Among Us!”. Las reacciones no se hicieron esperar y el mensaje se ha vuelto viral y ha causado sensación en las diversas redes sociales.

Después de casi dos décadas sobre las canchas, el corazón de Sergio ‘Kun’ Agüero obligó a frenar y el delantero del Barcelona se ha visto obligado retirarse este miércoles 15 de diciembre por sus problemas cardíacos.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional”, anunció Agüero en un acto en el Camp Nou barcelonista.

“Es un momento muy duro”, añadió un emocionado Agüero, precisando que “primero es mi salud. Ya saben que tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes”.

La pesadilla para el delantero argentino, de 33 años, empezó el 30 de octubre pasado cuando el minuto 40 del partido de Liga contra el Alavés en el Camp Nou (1-1) se echó al suelo, mareado y agarrándose el pecho.

Atendido sobre el césped, pudo abandonar el campo por su propio pie, pero con las imágenes del paro cardíaco sufrido por el danés Christian Eriksen en la Eurocopa todavía frescas, el Camp Nou se quedó frío por unos momentos.