¡Nuevo líder en LaLiga! El FC Barcelona derrotó al Atlético de Madrid en el Metropolitano y es nuevo líder en solitario

Un solitario gol de Osumane Dembélé a los 22 minutos de la primera parte le terminaron dando la victoria a un FC Barcelona que sufrió al final la expulsión de Ferran Torres tras un enganchón con Savic.

El partido para el Barcelona fue de más a menos, los de Xavi exhibieron unos 3o minutos de buen manejo de balón y de presión tras perdida sobresaliente. Todo lo bueno realizado por los culés dio su fruto al minuto 22 cuando Pedri, se salió del libreto y orquestó la mejor jugada del partido al quitarse a 4 jugadores de encima y servir a Gavi, quien cedió a Dembélé para que anotara el 0-1.

A partir de ese gol, el Barcelona empezó a decaer en su juego, en gran parte gracias a la activación del Atlético que por medio de Griezmann casi empata el marcador, de no ser por una gran intervención de Ter Stegen sobre el final del primer tiempo.

En la segunda parte el partido mantuvo la tónica del final de la primera, ambos equipos tuvieron oportunidades para anotar algún gol más, pero entre falta de puntería y las grandes intervenciones de Ronald Araujo en la defensiva culé, el marcador ya no se movió.

Sobre el tempo de reposición Ferran Torres y Savic se engancharon en una acción en la que ambos futbolistas terminaron siendo expulsados por el árbitro central.

Con la victoria consumada, el Barcelona llegó a las 41 unidades, tres por encima Del Real Madrid que es segundo. En tercera posición está la Real Sociedad con 32 puntos.

The gloves are off!! 🥊

Ferran Torres and Stefan Savic are both sent off for this little scrap… 🟥#AtletiBarça pic.twitter.com/Po8DLGLnT0

— LaLigaTV (@LaLigaTV) January 8, 2023