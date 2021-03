Oblak: A veces paras muchos penaltis, últimamente no paraba ninguno

Oblak festeja después de evitar la anotación desde el punto de penal del Alavés. (Foto Prensa Libre).

“Los penaltis son una cosa que nadie entiende muy bien, a veces paras mucho, hace tres o cuatro temporadas paré cuatro de seis en Liga, últimamente no he parado ninguno, no estás feliz con esto. Hoy con suerte lo he parado, era un penalti en los últimos minutos, y hemos conseguido los 3 puntos”, dijo tras el partido a ‘Movistar+’.

El portero esloveno consideró que la acción que provocó la pena máxima, un codazo de su compañero montenegrino Stefan Savic sobre el extremo alavesista Luis Rioja, fue de “muy mala suerte” para su compañero.

“Si interpretan que es penalti es un penalti con muy mala suerte, porque Savic seguro que no le quería pegar, en la línea del área, que el balón se iba fuera, seguro que ha sido sin querer. El árbitro ha pitado penalti, si lo pita lo es, y si no lo pita, no lo es, yo no soy quien decide eso, pero el penalti que ha sido ha sido por muy mala suerte”, señaló.

El Atlético necesitaba sumar para no perder más distancia respecto a sus perseguidores, que actualmente es de seis puntos sobre el Real Madrid y siete sobre el Barcelona, que podría recortar a cuatro si gana esta noche a la Real Sociedad.

“Seguro que los tres puntos son importantes, el miércoles nos eliminaron de ‘Champions’ que teníamos mucha ilusión pero no hicimos lo suficiente para pasar en los dos partidos, y siempre después de una eliminación el fin de semana es difícil, Real Madrid y Barcelona están fuertes, Sevilla está fuerte, pero no miramos a ellos, nos miramos a nosotros. Ahora viene selección, y después nos tocan 10 finales, pero hay que ir partido a partido”, explicó.

El Atlético, pese a llevar un gol a favor desde el minuto 54, acabó sufriendo con ese penalti en los últimos minutos de partido.

“Es mi séptimo año aquí y la verdad es que hay partidos que sufres, que a lo mejor el ADN rojiblanco tiene algo de eso, pero al final creo que eso lo hace bonito el fútbol, porque nunca sabes qué va a pasar. Todos queremos resolver antes, meter tres goles, llevarlo hasta el final, pero con el 1-0 son tres puntos y es lo que vale al final”, finalizó.