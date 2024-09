Osasuna vs Barcelona: Fecha y horario del partido de LaLiga española

Llega un nuevo fin de semana y es momento de una jornada más de una de las ligas de futbol más competitivas del mundo: LaLiga de España.

Del 27 al 30 de septiembre se disputarán un total de 10 partidos en donde jugarán todos los clubes que componen la liga española con el principal atractivo del encuentro entre el FC Barcelona y el Osasuna y el derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

La acción quedará inaugurada el viernes 27 de septiembre con el partido entre Valladolid y Mallorca y luego la acción continuará el día 28 con cuatro enfrentamientos.

Getafe y Alavés se miden a las 6 horas, Rayo Vallecano y Leganés a las 8.15; Real Sociedad y Valencia a las 10.30 y el principal plato del día será el Osasuna vs Barcelona.

El duelo entre rojillos y catalanes se desarrollará a partir de las 13 horas y con eso se cerrará la actividad del día con miras al derbi de Madrid.

LaLiga continuará su jornada el domino con el Celta vs Girona (6 horas), Athletic vs Sevilla (8.15), Betis vs Espanyol (10.30) y finalmente el Atlético de Madrid vs Real Madrid (13).

El último partido de la fecha lo protagonizarán el Villarreal y Las Palmas el lunes 30 de septiembre (13 horas).

Actualmente el Barcelona es líder invicto de la competición con 21 puntos resultado de 7 victorias consecutivas. De ganar al Osasuna, el equipo azulgrana mantendrá el liderato al margen del resto de resultados de la octava jornada.

Luego de terminada la jornada española, el Barcelona se preparará para recibir al Young Boys en la Champions League.

Este enfrentamiento está programado para el martes 1 de octubre a las 13 horas.