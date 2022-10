¡Otro “nocaut” al Barcelona en Champions! La polémica, la amarilla a Xavi y los memes que dejó el partido

Lo consiguió por medio de Pedri. Sin embargo, cuando los azulgranas festejaban, el árbitro central volvió a recibir indicaciones de parte del VAR y la jugada tuvo que ser invalidada por una mano de Ansu Fati.

Acto seguido, el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, recriminó airadamente la decisión del árbitro y este le mostró la tarjeta amarilla.

Amarilla por pesado a Xavi pic.twitter.com/7brOEpxmqr — alex17madunited (@alex17brady2) October 4, 2022

La polémica no se detuvo allí, y es que el árbitro ordenó reponer ocho minutos al encuentro, lo que provocó las quejas de los jugadores del Inter ya que no se perdió tanto tiempo en el partido. Y aunque el Barcelona presionó y arrinconó a los italianos en su área en los minutos finales, no logró encontrar la paridad en el marcador.

Al final, los memes no se hicieron esperar y los internautas se mofaron del Barcelona con memes, una vez más, como contra el Bayern Múnich en la primera jornada de la Champions 2022-2023. ¿Será que los fantasmas de la Europa League continúan acechando al equipo español? La preocupación empieza a crecer en “Can Barsa”.

Te compartimos los memes más divertidos que dejó la derrota del Barcelona:

Lewandowski contra el Cádiz, Elche y Valladolid // Lewandowski en Champions pic.twitter.com/fNLyjVAffR — Danik (@DanikRM_) October 4, 2022

El Atleti y el Barça en la Final de la Europa League pic.twitter.com/82pBkI85kX — rubén (@rubennatm) October 4, 2022

Xavi jugando Europa League por segundo año consecutivo: pic.twitter.com/MxC6wNmVNG — David🇦🇹🤍 (@Alabismo__) October 4, 2022

*El Barça hace el ridículo y se va a Europa League en la 2021/2022* El Atleti: pic.twitter.com/Wl6STqS8P8 — Forlanista (@forlanista_) October 4, 2022

INTER: Ganaste la Europa League la temporada pasada??

FC BARCELONA: No

INTER: pic.twitter.com/qQrKiG9mT7 — ~tanatofòbico (@Tanatofobiaaaa) October 4, 2022

El Barcelona entrando a Europa League por 2da temporada consecutiva. pic.twitter.com/A0TTgvzl4r — Luis RV ✨ (@LuiRv2) October 4, 2022

