Pablo Marí, jugador de la Serie A, fue apuñalado en un supermercado y esto se sabe sobre su estado de salud

“Me dicen que se recuperará bastante pronto. Tiene algunos músculos lesionados, pero está consciente”, agregó el consejero delegado del Monza, sociedad de propiedad del exmandatario Silvio Berlusconi, a su llegada al hospital.

“Querido Pablo. Estamos todos contigo y con tu familia. Te queremos. Continua luchando como tú sabes hacer. Eres un guerrero y te recuperarás pronto”, escribió Galliani en la cuenta Twitter del club.

Un italiano apuñaló este jueves a cinco personas, y una de ellas falleció mientras era trasladado al hospital, en un supermercado de la localidad de Assago, en las afueras de Milán, mientras que otros tres resultaron heridos, entre ellos el futbolista.

El futbolista valenciano fue trasladado en código rojo al hospital Niguarda de Milán, donde acudieron Galliani y el entrenador, Raffaelle Palladino.

El ataque se produjo alrededor cuando un hombre de 45 años agarró un cuchillo de los estantes de un supermercado Carrefour situado en el interior de un centro comercial y comenzó a apuñalar a los presentes, hiriendo a cinco de ellos, según las primeras informaciones.

Our thoughts are with Pablo Mari and the other victims of today's dreadful incident in Italy.

We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt.

— Arsenal (@Arsenal) October 27, 2022