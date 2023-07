Panamá derrota a Estados Unidos en los penales y jugará la final de la Copa Oro

EE.UU. venía de otro agotador partido en cuartos contra Canadá que también acabó en los penaltis, pero esta vez la moneda cayó de cruz para el combinado de barras y estrellas.

Adalberto Carrasquilla, el mejor de Panamá a lo largo de este intenso y muy emocionante encuentro, selló el penalti definitivo.

El partido terminó sin goles tras los 90 minutos reglamentarios, Iván Anderson adelantó a la selección panameña en el 99 y el colombiano-estadounidense Jesús Ferreira empató para EE.UU. en el 105, lo que llevó la semifinal a los nervios de los once metros donde el conjunto canalero cantó victoria.

Antes de que el reloj marcara 30 segundos EE.UU. ya había acariciado el gol.

Panamá cometió un error garrafal en la salida desde atrás y el balón acabó en los pies de Cade Cowell, que, con un ajustado remate, dejó temblando el poste izquierdo de la portería de Mosquera.

El encuentro empezó con mucho ritmo -algo sorprendente con el sofocante calor en San Diego- pero fue EE.UU. el que llevó más peligro con la entrada en el once inicial de dos delanteros potentes y corpulentos como Cowell y Brandon Vázquez para escoltar a Ferreira.

Tras varios sustos iniciales, el combinado panameño se asentó en el campo, ganó terreno y empezó a mirar al área contraria.

