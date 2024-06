Esta afirmación llega en un momento crítico, mientras cumple una suspensión de cuatro años por dar positivo en una sustancia prohibida. Además, Pogba ha apelado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y mantiene su contrato con la Juventus hasta 2026, según ha informado GOAL.

Sin embargo, la reciente declaración del campeón del mundo de 2018 ha dejado atónitos a sus seguidores y a toda la comunidad futbolística. "El futbolista que una vez cautivó al mundo con su habilidad y estilo ya no existe, es el final", expresó Pogba en su mensaje. Este anuncio ha sido visto como una señal de desesperanza en medio de su batalla legal para limpiar su nombre.

A lo largo de su carrera, Pogba ha sido una figura polarizadora. Tras su salida de la Juventus y su regreso al Manchester United, muchos esperaban que reviviera su forma estelar. No obstante, @Iamskununzy señaló: "Su carrera no terminó ahora, terminó desde ese movimiento de la Juventus al Manchester United. Solo se está haciendo oficial ahora".

Mientras tanto, Pogba se prepara para un nuevo capítulo en su vida. Se le verá en la gran pantalla el próximo año en la película francesa "4 Zeros", donde interpretará a un entrenador de un equipo juvenil. Este proyecto cinematográfico, programado para estrenarse en abril, representa un nuevo desafío para el exjugador del Manchester United.

Además de sus logros en el campo, Pogba siempre ha mostrado una faceta versátil, participando en varias iniciativas fuera del fútbol. Su incursión en el cine refleja su deseo de explorar nuevos horizontes, aunque su futuro en el deporte siga siendo incierto debido a su actual sanción.

Es importante señalar que, aunque Pogba ha apelado su suspensión, el proceso en el TAS puede ser largo y complicado. La incertidumbre sobre su carrera deportiva se combina con las expectativas puestas en su próxima aparición cinematográfica.

Asimismo, la noticia de su suspensión y su posterior apelación ha provocado un intenso debate entre aficionados y expertos del deporte. Muchos consideran que esta situación podría marcar el final de una era para Pogba, mientras otros esperan que logre revertir la decisión y regresar al campo con la misma determinación que mostró en sus mejores años.

