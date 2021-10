Pedri: “El Barcelona se va a levantar y va a conseguir grandes cosas”

La cláusula de rescisión de Pedri, que fue presentado como jugador del Barcelona el 20 de agosto de 2020 procedente del Las Palmas, se ha incrementado hasta los 1.000 millones de euros desde este viernes.

En este momento, Pedri está de baja a causa una lesión en el cuádriceps de su pierna izquierda que puede hacerle perderse los tres partidos de la siguiente semana: Valencia, Dinamo de Kiev y Real Madrid. Pero el jugador no quiere marcarse “ningún plazo para regresar”.

“Hoy es un día histórico, estamos viviendo el momento en el que un chico que desde pequeño era del Barça está haciendo realidad su sueño”, dijo el presidente Joan Laporta, que acompañó a Pedri en la rueda de prensa junto con el director de futbol, Mateu Alemany, y el vicepresidente deportivo, Rafael Yuste.

“Y lo hace realidad gracias a su esfuerzo, a su talento y al hecho de ser una gran persona. Con solo 18 años ya está consolidado en el primer equipo del Barça, algo propio tan solo de los jugadores con un gran talento. Es muy importante reconocer el esfuerzo que se ha hecho por las dos partes”, añadió Laporta.

😳 @Pedri is the only player nominated this year for the …

✅ Ballon d’Or

✅ Trofeo Kopa

✅ Golden Boy

⁣

🤯 And he’s still only 18 … pic.twitter.com/b6lGNvppmu

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 15, 2021