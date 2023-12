Pesadilla antes de Navidad para el Chelsea y Pochettino

Por su parte, el Wolverhampton sube de la decimocuarta a la undécima plaza, igualado ahora a puntos con el propio Chelsea y con el Bournemouth (12º). Los tres tienen diez puntos sobre la zona de descenso, que marca el Luton (18º).

En el partido de este domingo, el único del programa de la liga inglesa, los ‘Wolves’ abrieron el marcador gracias al gabonés Mario Lemina, que marcó de cabeza en un saque de esquina lanzado por el español Pablo Sarabia, en el minuto 51.

Matt Doherty, en el área, firmó el segundo del Wolverhampton ya en el 90+3. El francés Christopher Nkunku, que había entrado en el partido en el 58, acortó para el Chelsea en el 90+6, marcando de cabeza a centro de Raheem Sterling, pero ya sin tiempo para que los londinenses evitaran la derrota.

El Chelsea pagó caro sus errores de la primera parte, en la que tuvo un alto número de oportunidades, pero sin puntería.

“Estamos muy decepcionados porque creo que merecimos mucho mas. Esta competición te pasa factura cuando no eres lo suficientemente decisivo”, declaró Pochettino a Sky Sports.

“Somos un equipo joven. Tenemos jugadores que están por primera vez en esta liga y necesitan adaptarse”, señaló.

Es la cuarta derrota del Chelsea en sus últimos seis partidos en Premier League, un balance pésimo para un equipo que no consigue reconducir el rumbo y que está a años luz del nivel que le permitió conquistar la Liga de Campeones en 2021.

"We are a young team that needs to learn from these games."

Chelsea manager Mauricio Pochettino evaluates his team's 2-1 loss to Wolves. pic.twitter.com/esuJPjiLQo

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 24, 2023