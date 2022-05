Piden sanción en contra de un jugador del PSG por haberse negado a jugar con una camiseta con un mensaje contra la homofobia

Sin embargo, Gueye, de 32 años, siguió el partido desde las tribunas del estadio luego de bajarse de la convocatoria, que en un principio armó el entrenador Mauricio Pochettino. Según Le Parisien, el motivo de no adherirse a esta causa podría estar motivado “por sus convicciones religiosas”. Una negativa que “desconcertó y entristeció a varios compañeros en el viaje del PSG”.

En tanto que el técnico argentino aseguró que el futbolista no tenía ningún problema físico, pero no jugó el partido por “un motivo personal”, y la negativa principal del mediocampista le habría caído mal al ex defensor de Newell’s, el propio PSG y la selección argentina.

Mientras que el PSG por ahora se rehusó a efectuar comentarios de forma oficial, pero fuentes de la entidad le indicaron a EFE que “el club y sus jugadores, incluyendo sus estrellas, están muy orgullosos de vestir esa camiseta. Es un asunto que se arreglará a nivel interno”, aclararon las fuentes.

La temporada pasada Gueye evitó el partido en el que el PSG apoyó al movimiento LGTBI+ portando una camiseta similar. En el momento el africano esgrimió una gastroenteritis.

Aunque su reacción puede llegar a traerle consecuencias. La Federación Deportiva LGBTI+ se pronunció al respecto. Lo hizo a través de su presidente Eric Arassus, quien pidió una sanción para el senegalés por homofobia. “Es un excelente jugador, pero la religión no debe cuestionarse en el deporte. Podemos decir que la homofobia es una realidad en el deporte. Todos sus compañeros apoyaron la causa y él es la única persona que no. Es importante que se sancione a Idrissa Gueye. Su club realmente necesita comprometerse con esto”.

Al reclamo se sumó la presidenta del consejo regional de la Isla de Francia, situada alrededor de París, Valérie Pécresse, quien lamentó la actuación del futbolista y pidió sanciones: “Los jugadores de un club de fútbol, y los del PSG en particular, son figuras de identificación para nuestros jóvenes. Tienen el deber de dar ejemplo. ¡La negativa de Idrissa Gana Gueye a unirse a la lucha contra la homofobia no puede quedar sin sanción!”.

También la asociación para la lucha contra la homofobia en el deporte Rouge Direct ha reclamado medidas contra el futbolista: “La homofobia no es una opinión sino un delito. La LFP (Liga) y el PSG deben pedir explicaciones a Gana Gueye y muy rápido. Y sancionarlo si es necesario”.