Piqué y Shakira: Qué se sabe de la supuesta infidelidad del futbolista y su separación

Piqué y Shakira tienen dos hijos (Milan y Sasha) y suman ya 12 años de relación.

“La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar. Sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia”, dijeron en el podcast ‘Mamarazzis’ de El Periódico.

Shakira caught Gerard Piqué cheating on her with another woman. They will separate soon. For weeks, Piqué has been living alone in an apartment in Barcelona.

