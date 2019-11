Piratearon la Premier League y ahora deberán pagar medio millón de dólares

Un tribunal tailandés condenó este viernes a un británico y a una tailandesa a pagar 17 millones de bat (unos 510 mil euros o 560 mil dólares) por piratear partidos de la liga inglesa (Premier League) que emitían a través de internet en distintos países del Sudeste Asiático.

El tribunal tailandés también se incautó de 7 millones de bat (unos 210.000 euros o 230.000 dólares) en posesión de los acusados, que se declararon culpables de distintos cargos como violación de derechos de propiedad intelectual y operar un negocio sin licencia, informó la Premier League en un comunicado.

Los acusados, que también fueron condenados a una sentencia suspendida de tres años y medio de cárcel, emitían los partidos pirateados a través del sitio web ThaiExpat.tv en Tailandia y de dominios asociados en países como Indonesia, Singapur, Vietnam y Malasia.

Los responsables de la red ilegal fueron detenidos en mayo de 2017 en Bangkok junto a otro británico, que se encuentra huido de la justicia con una orden de búsqueda y captura.

“Es una de las compensaciones relacionadas con un crimen de piratería más altas en Tailandia y supone una advertencia seria contra quienes emitan ilegalmente la Premier en internet”, dijo Kevin Plumb, director de los Servicios Legales de la liga inglesa.

“Las actitudes y la aceptación de este tipo de negocios están cambiando en Asia, lo que es una buena noticia para los fans que ven la Premier League a través de canales legítimos”, agregó Plumb.

La Premier League pierde un millón de libras esterlinas (1,1 millones de euros o 1,2 millones de dólares) por partido pirateado y la mayor parte de las infracciones se cometen en China, Vietnam, Kenia, India y Nigeria, según un reciente estudio de las consultoras GumGum Sports y MUSO.

Missing my #thaiexpattv, those #bandits have disappeared with my annual subscription #rascals pic.twitter.com/DXiKMeudeP

— Simon (@Bangkok_Simon) June 3, 2017