Pochettino confiesa qué le hizo falta a su PSG: “Hay que jugar para Messi y eso faltó en París”

“El PSG ha sido bueno por la experiencia, fue un proyecto que no se había dado, con tanta figura junta. Ganamos la Liga, la Copa y la Supercopa. Es decir, en año y medio, tres títulos. Pero si no ganas la Champions no es suficiente, sino eres uno más como Ancelotti, Blanc, Touchel, Emery, Galtier…“.

Sobre el hecho de contar con tantas estrellas como Messi, Neymar, Mbappé y demás dijo: “Necesitas adaptarte constantemente porque había demasiada grandeza. Para el Barsa tener a Messi o para el Madrid contar con Cristiano es una bendición. Pero cuando metes a demasiados jugadores que todos necesitan su lugar y ser el número uno, puede haber confusión”.

También mencionó lo que fue significó contar un jugador de la talla de Lionel Messi, a quien calificó como “el mejor del mundo” y dijo que faltó darle el balón a él.

“En París, la primera temporada sobre todo, faltó eso. Dásela a Messi, no hace falta hacer ciertas cosas si tienes a un jugador tan determinante como él. Fue una satisfacción ser su entrenador, a pesar de que tenía su edad, venía de la Copa América, tras un mes y medio de una situación traumática con su salida del Barça después de 20 años”.

Sobre la importancia de Messi en la selección argentina. 🗨️ "Argentina es más favorita que hace cuatro años, sobre todo por haber ganado la Copa América. Cuando tienes a Messi, y todos entienden que han de jugar para él, los sueños se pueden cumplir".

Pochettino también habló sobre la Selección Argentina que se prepara para Qatar 2022, en donde buscarán levantar su tercera Copa del Mundo.

“Siempre hay que contar con Argentina, Brasil, incluiría Inglaterra, Francia, España y Alemania. Argentina es más favorita que hace cuatro años, sobre todo por haber ganado la Copa América. Cuando tienes a Messi, y todos entienden que han de jugar para él, los sueños se pueden cumplir”.

Sobre Mbappé y la polémica que envolvió al francés y su entorno en base a su renovación con el PSG: “Kylian siempre estuvo tranquilo, siempre me decía que no había tomado una decisión. Yo sabía lo que sabía todo el mundo, me decía: ‘Míster, aún no he tomado la decisión’. Yo le insistía: ‘Pero dime si firmaste, que queda en secreto’. ‘Míster, no he firmado nada’, me respondía. ‘¿Te vas a quedar?’. ‘No lo sé’. ‘¿Te vas a ir?’. ‘No lo sé’. Y así hasta el final. Desconozco qué pasó después, solamente me enteré unas horas antes de hacer el anuncio, ya en el último partido”.

