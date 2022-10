“Podría jugar gratis”: Gary Lineker ve posible que Messi vuelva al Barcelona para retirarse

Gary Lineker jugó en el FC Barcelona entre 1986 y 1989, y entró a formar parte del mundo de la comunicación después de colgar las botas, especialmente en la BBC, donde ha liderado programas como “Gary Lineker’s Golden Boots” y, especialmente ‘Match of the day’.

El inglés, autor de la célebre frase: “El fútbol es un deporte en el que juegan once contra once y siempre ganan los alemanes”, publicó un tuit en el que podían verse juntos a Xavi Hernández y Leo Messi con la leyenda 2024. A partir ahí se desarrolló la conversación.

“Espero que (Leo Messi) vuelva, creo que es posible. Todo el mundo piensa que va a jugar en Estados Unidos, pero quizás querría volver al Barsa y jugar un año más. No sé si el Barcelona pudiera pagarlo, pero podría jugar gratis. Me encantaría verlo de nuevo aquí, porque su manera de salir fue muy triste”, dijo.

Preguntado sobre si sería un problema para el crecimiento del equipo, Lineker preguntó: ¿”Has visto como está jugando? El año pasado fue muy difícil para él, pero ahora está jugando como antes. Es un sueño (que vuelva), veremos”.

Lineker habló de los buenos recuerdos que tiene del Barcelona y del equipo, “especialmente en los dos primeros años”, bromeó. En el tercero, con la llegada de Johan Cruyff, él que era un nueve goleador, quedó relegado a la banda.

“No tuve ningún problema con Cruyff, era un gran entrenador. Para mí fue un año difícil, jugaba por la banda, pero no pasa nada, hay que hacerlo todo para el equipo. Cruyff es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos”, explicó.

Asegura que ve casi todos los partidos del Barsa y pidió paciencia para el trabajo de Xavi Hernández como entrenador. “Veo bien al Barcelona y tiene algunos jóvenes jugadores buenísimos (Pedri, Gavi, Ansu, Araujo…). El equipo va mejorando poco a poco, pero es difícil cambiar rápidamente la dinámica”, comentó.

Entre todos los jóvenes del Barsa, el favorito de Lineker es Pedri: “Va a ser un jugador muy especial, es excepcional, diferente al resto. Lo tiene casi todo, no es Messi, pero es que no hay nadie como Messi”.

También Gary Lineker admitió su sorpresa por “el buen fichaje” de Robert Lewandowski -“quizás el mejor goleador del mundo con Erling Haaland”-.

El Madrid “tiene mucha suerte”

Habló del fenómeno Real Madrid por “lo que hace cada año” en la Champions. “Para mí tiene mucha suerte, que es muy importante también, pero es uno de los grandes y es que el Real Madrid sabe ganar. Ves la plantilla y no es tan especial como en el pasado, pero sigue ganando, no sé por qué”, dijo.

En cuanto a la Premier, Lineker destacó el trabajo de Mikel Arteta al frente del Arsenal. “También tiene jóvenes muy buenos y está mejorando rápido, pero no creo que gane la Liga, que la va a ganar el City y bastante fácil. También es el favorito para ganar la Champions ahora que tiene a Haaland“, opinó.

Lineker también opinó sobre el Mundial y admitió que “no le gusta mucho” que se celebre en Qatar. “¿Favoritos? Brasil y Argentina llevan mucho tiempo sin un Mundial; Inglaterra tiene posibilidades, España tiene un equipo joven, pero juegan muy bien, igual que Alemania, Francia…”, añadió.

Dice que ahora que está al otro lado de la cámara entiende más a los periodistas que cuando jugaba y desveló que ha tenido, y tiene, problemas con los protagonistas, más con los entrenadores -“por la presión que tienen”- que con los futbolistas.

“¿Con quién? Con (Alex) Ferguson tuve bastantes problemas, estas cosas pasan. Con Mourinho, ahora sí, aunque al principio no, porque ahora no gana tanto y no me habla, no sé por qué. ¿Con Klopp? No tengo problemas. ¿Y con Guardiola? Estoy muy bien con Pep”, indicó.

