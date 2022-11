¡Polémico partido! Árbitro realiza 10 expulsiones en final Rancing contra Boca Juniors

Por Boca fueron expulsados Alan Varela, los colombianos Sebastián Villa y Frank Fabra, el peruano Luis Advíncula y Benedetto. Además, en el banco xeneize el árbitro Tello expulsó al técnico Hugo Ibarra, a Diego González y al peruano Carlos Zambrano.

Mientras que el también colombiano Johan Carbonero y Carlos Alcaraz vieron la tarjeta roja en Racing, en un encuentro disputado en el Estadio Único ‘La Pedrera’ de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis.

El Xeneize se puso en ventaja con gol de Norberto Briasco en el minuto 18, pero cuatro minutos después Matías Rojas igualó para la Academia que terminó ganando el título con el gol de Carlos Alcaraz en el minuto 118.

El encuentro que enfrentó a los dos mejores equipos del año terminó en escándalo, pues el gol de Alcaraz desembocó en una batalla campal en el campo de juego.

Boca, dirigido por Hugo Ibarra, llegó a esta instancia por haber conseguido los dos títulos de 2022: primero la Copa y luego el Torneo liguero, ambos organizados por la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Ten red cards in Argentina's Champions Trophy final. Each one calmly issued by referee Facundo Tello, who even shakes hands with one player after showing a red.#Argentina #Football pic.twitter.com/YJ6Lj6lvHb

— Barry Anderson (@BarryAnderson_) November 7, 2022