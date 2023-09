¿Por qué Lionel Messi no jugó contra Bolivia y quién fue el jugador que tomó su dorsal “10”?

El partido llamó la atención desde la previa, ya que por medio de las redes sociales de la Selección de Argentina, se dio a conocer que Lionel Messi no estaba convocado para el choque en La Paz.

Entonces que muchos seguidores del astro se preguntaron el motivo de su ausencia, que se venía especulando días atrás cuando salió de cambio ante Ecuador, y otro detalle que no pasó desapercibido fue que un compañero del jugador del Inter Miami en la selección saltó al césped luciendo el dorsal “10”, tradicional de Messi.

¿Por qué no jugó Messi?

Según compartió Lionel Scaloni tras el final del partido, Messi no apareció ni en la lista de convocados ya que “no estaba para jugar“, también compartió que “intentó recuperar y no se sentía cómodo“.

Rodrigo De Paul también afirmó que Messi pudo haberse ido a Miami a celebrar el cumpleaños de su hijo, pero que prefirió quedarse con el grupo en el partido ante Bolivia.

¿Quién jugó con la “10” de Messi en La Paz?

Tras darse a conocer que Lionel Messi no estaría ante Bolivia, muchos se sorprendieron cuando vieron a Ángel Correa, jugador del Atlético de Madrid, lució la camiseta número “10” de la Albiceleste.

Muchos felicitaron a Correa por el hecho de saltar al terreno de juego con un dorsal con tanto peso histórico en la Selección Argentina, otros en cambio, lo reprocharon, argumentando que solo Messi debería usar el número.