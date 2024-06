El delantero del Manchester City ha sido titular para Inglaterra en este inicio de Eurocopa 2024. Pese a que los "Three Lions" no han dejado las mejores sensaciones, Phil Foden ha jugado en los tres partidos disputados hasta la fecha. Junto a Bellingham, Kane y Saka forma, seguramente, la mejor delantera de toda la Eurocopa.

Phil Foden ha dejado la concentración de la Selección inglesa en las últimas horas. Así lo ha confirmado la propia Federación Inglesa, que ha informado que el jugador ha tenido que dejar temporalmente la selección para regresar al Reino Unido por un asunto familiar.

Pese a ser un jugador importante, Gareth Southgate, el entrenado de la selección inglesa tiene efectivos de sobras para suplir la ausencia de Foden.

Algunos como Cole Palmer están dispuestos a asumir la responsabilidad si el estado anímico del futbolista del Manchester City no fuera el mejor en los próximos compromisos.

Según Fabrizio Romano, el futbolista se ha marchado de la concentración por el nacimiento de su tercer hijo.

En principio, se trata tan solo de una salida temporal, por lo que en las próximas horas debería regresar con los suyos para preparar los octavos de final de la cita europea.

❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden, back home to be present for the birth of his third child.



He’s expected to be back with the England squad at Euro 2024 by Sunday. pic.twitter.com/LinGoD9Qou