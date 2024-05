El equipo celeste se impuso 3-1 al West Ham en la última jornada de la temporada, en un vibrante partido disputado en el Etihad Stadium, asegurando así la corona sin depender de otros resultados.

El Manchester City, dirigido por Guardiola, demostró una vez más su dominio en el fútbol inglés. Phil Foden fue la figura del encuentro, anotando un doblete que cimentó la victoria de los Citizens. La superioridad del City fue evidente desde el comienzo, y aunque West Ham intentó reaccionar, el talento y la táctica desplegada por los de Guardiola fueron determinantes para asegurar el triunfo. La victoria permitió al City coronarse sin importar el resultado del Arsenal, que también ganó su partido contra el Everton 2-1 en el Emirates Stadium.

Guardiola, en su decimosexto año como técnico profesional, se ha consolidado como uno de los entrenadores más exitosos de la historia del futbol. Con este nuevo título, ha superado a Mircea Lucescu, quien acumula 37 trofeos en su carrera. Ahora, el único entrenador que se encuentra por delante de Guardiola es Sir Alex Ferguson, con 49 títulos en total (38 con el Manchester United, 10 con el Aberdeen y uno con el St. Mirren).

El camino de Guardiola hacia este impresionante récord comenzó en el Barcelona, donde obtuvo un total de 14 títulos. Entre ellos se destacan tres Ligas (2008/09, 2009/10, 2010/11), dos Copas del Rey (2008/09 y 2011/12), tres Supercopas de España (2009, 2010 y 2011), dos Ligas de Campeones (2008/09 y 2010/11), dos Supercopas de la UEFA (2009 y 2011) y dos Mundiales de Clubes (2009 y 2011).

Posteriormente, Guardiola continuó su exitosa carrera en el Bayern Munich, donde sumó siete títulos más: tres Bundesligas consecutivas (2013/14, 2014/15 y 2015/16), dos Copas de Alemania (2013/14 y 2015/16), una Supercopa de la UEFA (2013) y un Mundial de Clubes (2013).

Desde su llegada al Manchester City en 2016, Guardiola ha acumulado un total de 17 títulos. Bajo su dirección, el City ha ganado seis Premier Leagues (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2023/24), dos FA Cups (2018/19 y 2022/23), cuatro Copas de la Liga (2017/18, 2018/19, 2019/20 y 2020/21), dos Community Shields (2018 y 2019), una UEFA Champions League (2022/23), una Supercopa de Europa (2023) y un Mundial de Clubes (2023).

🔵 2018: Manchester City 🏆 🔵 2019: Manchester City 🏆 🔴 2020: Liverpool 🏆 🔵 2021: Manchester City 🏆 🔵 2022: Manchester City 🏆 🔵 2023: Manchester City 🏆 🔵 2024: Manchester City 🏆 Presenting Pep Guardiola 🇪🇸 The GOAT! 🐐 pic.twitter.com/L81UfPHmpg

La consistencia y el estilo de juego de Guardiola han sido fundamentales para su éxito. El técnico catalán es conocido por su capacidad para adaptar y evolucionar su enfoque táctico, lo que le ha permitido mantenerse competitivo en las diferentes ligas en las que ha participado. Su obsesión por el control del balón y la construcción de juego desde la defensa han sido características distintivas de sus equipos.

Además de su habilidad táctica, Guardiola ha sido capaz de gestionar y motivar a sus jugadores, creando equipos cohesivos y mentalmente fuertes. Esta capacidad ha sido especialmente evidente en el Manchester City, donde ha sabido manejar plantillas repletas de talento y egos, manteniendo siempre el enfoque en los objetivos colectivos.

Este nuevo título no solo añade otro trofeo a la ya impresionante vitrina de Guardiola, sino que también reafirma su lugar en la élite de los entrenadores de fútbol mundial. Con solo 53 años, Pep todavía tiene tiempo para seguir sumando títulos y acercarse, o incluso superar, el récord de Ferguson.

La próxima oportunidad para Guardiola y su equipo será en la final de la FA Cup, donde se enfrentarán a su clásico rival, el Manchester United. Este partido no solo podría añadir otro título a su palmarés, sino que también representaría un hito emocional, enfrentando al City contra el equipo con el que Ferguson construyó su legendaria carrera.

Así, Josep Guardiola ha demostrado una vez más su capacidad para liderar equipos hacia el éxito. Su 38º título como entrenador con el Manchester City es testimonio de su habilidad, dedicación y pasión por el futbol. Con su legado ya asegurado, el futuro de Guardiola parece prometedor, con nuevas oportunidades para seguir haciendo historia en el deporte rey.

12 league titles in 15 years of management for Guardiola 🤯 pic.twitter.com/Ky5rT4epjR