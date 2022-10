Premier League: El Aston Villa agota su paciencia con Steven Gerrard y lo despide como técnico

Leyenda del Liverpool, Gerrard paga los malos resultados del equipo de Birmingham, 17º de en la Premier League con los mismos puntos (9) que el 18º y primer equipo en descenso, el Wolverhampton.

Gerrard llevó al Aston Villa al puesto 14º el curso pasado luego de haber llegado en noviembre procedente del Rangers escocés para reemplazar al destituido Dean Smith.

Esta duodécima fecha de la Premier League fue para ‘Los Villanos’ su cuarta jornada consecutiva sin ganar y la segunda seguida perdiendo.

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 20, 2022