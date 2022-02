¿Puede México caer en zona de repechaje? El duelo crucial contra Panamá rumbo al Mundial de Qatar 2022

Ticos contra la corriente

La undécima fecha se pondrá en marcha en el estadio Nacional de Kingston, adonde Costa Rica necesitará vencer a Jamaica para seguir merodeando la zona del repechaje intercontinental.

Los “Reggae Boyz” quedaron muy malheridos el domingo tras perder ante Panamá después de estar con ventaja en el marcador; por su lado, el representativo tico cumplió su misión de salir ileso y con un punto al empatar 0-0 en su visita a México.

“Este empate es importante dependiendo de lo que hagamos más adelante”, apuntó Luis Fernando Suárez, seleccionador de Costa Rica. “Aún tenemos que sacar muchos puntos, pero veo a los jugadores bien, ellos son los únicos que pueden sacar esto adelante”.

Oportunidad para fortalecerse

Después, en el estadio Allianz Field de Minnesota, Estados Unidos buscará resarcirse de la derrota sufrida en Canadá: el 2-0 en contra lo dejó estancado en la tabla y en esta fecha podría caer hasta el cuarto lugar.

Aunque las posibilidades son bajas, Estados Unidos caería a la zona de repesca si pierde -contra todos los pronósticos- ante la débil Honduras y mexicanos y panameños quedan igualados en su confrontación.

Para Gregg Berhalter, seleccionador de Estados Unidos, el partido ante Honduras sería una buena oportunidad de recuperar la contundencia tras haber marcado un solo gol en los 180 minutos correspondientes a los dos anteriores partidos ante El Salvador (1-0) y Canadá (0-2).

“Queremos ser mejores de cara a la portería”, dijo el seleccionador norteamericano.

Sin festejos anticipados

El estadio Cuscatlán de San Salvador será el escenario donde Canadá buscará ante El Salvador más puntos que le permitan sellar con anticipación su pase al Mundial de Qatar 2022.

Los salvadoreños siguen de pie en la eliminatoria porque aprovecharon el partido anterior ante Honduras para ganar 2-0 mientras que los canadienses fueron certeros contra Estados Unidos.

“Aún no estamos clasificados”, dijo el inglés John Herdman, director técnico de Canadá, en un mensaje a sus jugadores: “mientras los puntos necesarios no estén en la bolsa no permitiré a los chicos fijarse en la tabla de posiciones”.

El duelo clave del octogonal

México y Panamá protagonizarán en el estadio Azteca de la Ciudad de México un duelo que podría marcarles el destino en el octogonal. Un eventual ganador pondría una mano sobre el pasaje directo a Qatar. Un perdedor quedaría con un pie anclado en la zona de repesca.

Tras vencer a Jamaica, La Marea Roja tendrá la motivación de aprovechar la oportunidad de por fin rebasar al ‘Tri’ que, por su lado, volvió a recaer anímicamente al ser incapaz de vencer como local a Costa Rica y ceder otro empate en el estadio Azteca en esta eliminatoria.

“Tengo el compromiso de mejorar”, dijo Gerardo Martino tras el 0-0 ante Costa Rica, resultado que provocó el grito “Fuera Tata” en las tribunas del estadio Azteca. “Es evidente que hay una reprobación de la gente”. Sobre el duelo ante Panamá apuntó que “será como una final, vale prácticamente las posibilidades de asegurar una plaza”.