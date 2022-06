“Puede que me maten por estas palabras” excapitán de la selección de Rusia le pidió al presidente Vladimir Putin que pare la guerra en Ucrania

Denísov, campeón de la Europa League con el Zenit en 2008, dijo que envió un vídeo a Putin pocos días después del inicio el 24 de febrero de la conocida como “operación militar especial” rusa en Ucrania. “Yo incluso le dije: Estoy dispuesto a arrodillarme ante usted. Yo soy un tipo orgulloso… Estaba dispuesto a arrodillarme para que lo parara todo ¿Qué importa la vida de una persona? ¿Quién es Denísov?”, señaló.

El futbolista, que fue 54 veces internacional con el representativo nacional, reconoció que tras el inicio de la intervención armada rusa no podía dormir o comer con normalidad. Por todo ello, consideró correcta la exclusión de la selección del repechaje para el Mundial de Qatar y de los clubes rusos de las competiciones europeas, ya que “todos” los rusos son responsables de lo que ocurre en el país vecino.

En su opinión, al única forma de parar la guerra es la adopción de sanciones contra Rusia. “Si nuestro país entró allí, yo considero que es nuestra culpa común”, insistió.

Además, recordó que las autoridades rusas adoptaron una ley que castiga hasta con 15 años de cárcel la difusión de información que desprestigie al Ejército ruso por combatir en Ucrania.

“Incluso ahora tengo miedo. Pero no puedo no decirlo. Yo no pienso esconderme o escaparme a algún sitio. No lo necesito ¿Pero cómo puedo callarme si es lo que siento?”, afirmó.