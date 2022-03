Qatar 2022: Expectativa por el sorteo de la Copa Mundial, el grupo de la muerte y los últimos por clasificarse en repescas intercontinentales

Por otra parte, los equipos que no son cabezas de serie (bombos 2, 3 y 4) desearán seguramente quedar en el grupo A, el del organizador catarí, que participará en su primer Mundial y lo hará además de oficio, en calidad de anfitrión.

El ranking FIFA de este jueves determina la distribución de los equipos en los bombos.

Además de la Francia campeona del mundo en 2018 y de Brasil, cinco veces campeón mundial, entre los favoritos están Inglaterra, semifinalista en el último Mundial y subcampeona de Europa, y España, semifinalista de la Eurocopa el año pasado y en progresión de la mano de Luis Enrique Martínez.

En el caso de Argentina, este Mundial puede suponer la última oportunidad para coronar en el torneo a su estrella Lionel Messi, que tendrá 35 años cuando se dispute el torneo en Catar. En un caso similar está Portugal con Cristiano Ronaldo (37 años), que en Catar jugará su quinto Mundial, un logro al alcance de muy pocos en la historia.

Por su parte, la formidable generación belga de Eden Hazard y Kevin De Bruyne, que se mantiene en lo alto de la clasificación FIFA, está también probablemente ante su última gran oportunidad.

El sorteo tendrá como condicionante que equipos de una misma confederación no puedan enfrentarse en la ronda de grupos, salvo en el caso de los europeos, que tienen 13 de los 32 billetes.

NO TOPO! A @FIFAcom divulgou hoje o ranking atualizado e a #SeleçãoBrasileira está em primeiro lugar. Vamos!! ⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/p8rPmCwSVF

El bombo 2, más allá de Alemania, Holanda y Croacia, cuenta también con equipos consistentes capaces de llegar lejos.

Allí estará Dinamarca, semifinalista de la última Eurocopa, una Suiza muy regular desde hace una década y que eliminó a Francia en la pasada Eurocopa, o Uruguay, dos veces campeón mundial (1930 y 1950) y que vuelve a confiar en figuras como Luis Suárez y Edinson Cavani.

Dos pesos pesados tradicionales de la Concacaf, México y Estados Unidos, completan esa copa. Estados Unidos vuelven al Mundial, tras haberse perdido el anterior, mientras que México es una presencia habitual y no se pierde la competición desde 1990.

Quedan todavía tres plazas por determinar en la copa 4, entre las cuales está el vencedor de una repesca europea en la que está inmersa Ucrania, cuyos partidos fueron aplazados por la guerra. Ucrania debe medirse primero a Escocia y el vencedor de ese duelo se disputará el 13º billete europeo contra Gales.

Por su parte, Perú, quinto del grupo único sudamericano, se enfrentará en un repechaje a Emiratos Árabes Unidos o Australia, mientras que Costa Rica lo hará contra Nueva Zelanda. En ambas ocasiones, el duelo será en junio en Qatar.

El sorteo puede deparar duelos ‘geopolíticos’ importantes si une por ejemplo a Estados Unidos (bombo 2) con Irán (bombo 3), como ya ocurriera en el Mundial de Francia-1998, cuando los persas vencieron entonces por 2-1. También podría darse que Croacia (copa 2) y Serbia (copa 3) quedarán en el mismo grupo.

Entre los nombres de selecciones ausentes destacan los casos de Italia entre las europeas y de Colombia y Chile entre las sudamericanas.

Change the way the world views American soccer. 🇺🇸

Next stop: Qatar pic.twitter.com/HjRN6EMat7

— USMNT: Qualified. (@USMNT) March 31, 2022