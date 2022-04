Qatar 2022: Messi y Lewandowski, tendrán su propio pulso en el Argentina contra Polonia

Con el sorteo de los grupos para la Copa del Mundo de Qatar 2022, han quedado duelos muy interesantes en cada uno de los ocho grupos. Pero también destacan enfrentamientos individuales y uno de ellos será entre Lionel Messi y Robert Lewandowski.

El siete veces ganador del Balón de Oro, contra el dos veces ganador del premio The Best de la FIFA, tendrán un duelo particular cuando se enfrenten Argentina y Polonia en el cierre del Grupo C de la cita mundialista.