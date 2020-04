¿Qué está estudiando Cristiano Ronaldo durante la cuarentena?

La figura de la Juventus de Turín ha estado activo en redes sociales. Ha publicado momentos familiares, junto a sus cuatro hijos, con su madre María Dolores Aveiro, y su pareja Georgina Rodríguez.

También creó un ‘challenge’ de abdominales, con el que sorprendió con su condición física, y en el que participaron varios futbolistas y atletas del mundo.

Pero este miércoles, ha sido una ‘selfie’ que Cristiano Ronaldo publicó, la que ha dado de qué hablar.

CR7, con un cuaderno y bolígrafo azul, escribió: “Siempre rétate a ti mismo. Para mí, es tiempo de estudiar”.

Always challenge yourself! 👌For me it's time to study 🤓 pic.twitter.com/n2ZIUhGa5d

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 15, 2020