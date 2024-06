Aedan Scipio, conocido por ser el futbolista con las rastas más largas del fútbol mundial, capturó la atención de todos. Su impresionante cabellera, que supera la línea de la rodilla y cubre completamente el número de su camiseta, no deja indiferente a nadie. De hecho, sus rastas son tan largas que necesita varias gomitas de pelo y un elástico en la cintura para mantenerlas en su lugar. Este estilo distintivo ha llevado a Scipio a ser una figura viral en redes sociales cada vez que salta al campo de juego.

El video de Scipio en el partido contra Surinam se hizo viral rápidamente en redes sociales. No solo por su inusual apariencia, sino también por el polémico penal que no le cobraron. A pesar de la clara falta, el árbitro decidió no señalarla, lo que generó una ola de comentarios en redes y entre los aficionados. Sin embargo, Surinam demostró ser muy superior en el terreno de juego, con goles de Tyrone Conraad (10m. PT), Shaquille Pinas (18m. ST), Conraad nuevamente (31m), y un gol en contra de Austin Steven (43m).

Aedan Scipio, de 33 años, juega para el Roaring Lions FC en la Liga de Fútbol de Anguila. Su look nunca ha sido un impedimento para su desempeño en el campo. De hecho, su habilidad y determinación lo han llevado a ser una pieza clave en su equipo y en la selección nacional. Aunque, según Internet, su residencia actual es Londres, donde obtuvo una licenciatura en Business Administration de la Universidad de Hull City, sigue siendo un pilar en el fútbol anguilense desde su debut en el camino a Catar 2022.

Señoras y señores, reapareció el mejor look del mundo del fútbol 🚬



El anguilense Aedan Scipio 🇦🇮

pic.twitter.com/YGKRnHDSeU — Fodboldworld (@fodboldword) June 8, 2024

Es destacable que por sus conocidas rastas, también se le puede comparar al rapero estadounidense, Snoop Dogg, quien en varias ocasiones ha mostrado su afinidad por el "the beautiful game", portando elásticas de varios equipos, como el AC Milán, el FC Barcelona, el West Bromwich Albion, el Norwich, entre otros.

Anguila es un territorio británico de ultramar.

15.000 hab. (menos del 25% del Monumental).

Juega Eliminatorias CONCACAF.

Y es noticia ¿Batacazo? ¿Golazo? No.

Por su indumentaria y el licenciado en negocios internacionales y Nº 7 Aedan Scipio, mejor look combinado de la historia. pic.twitter.com/1bTbG8JU7V — VarskySports (@VarskySports) March 31, 2021

El próximo martes, Scipio y la selección de Anguila volverán a la cancha para enfrentarse a Puerto Rico en el Estadio Juan Ramón Loubriel. Este partido será otra oportunidad para que el delantero y sus icónicas rastas se luzcan ante el público y demuestren su talento. A pesar de los desafíos y las derrotas, Scipio sigue siendo un ejemplo de perseverancia y amor por el deporte.