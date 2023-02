¿Quién es Marcin Oleksy? El polaco ganó el premio Puskas de la FIFA por su gol con muletas

Junto a él, optaban al premio el gol conseguido por el brasileño Richarlison en el Brasil-Serbia del pasado Mundial el 24 de noviembre de 2022 y el que firmó el francés Dimitri Payet en un Olympique de Marsella-Paok en la Liga Conferencia el 7 de abril de 2022.

Oleksy lo describió: “mi compañero Dawid (Novak) hizo el pase. Cuando vi que se acercaba al balón, supe que venía hacia mí. Conecté muy limpiamente. Fue puro”.

“Cuando le pegué, seguí el balón con la mirada y vi cómo entraba por la escuadra. Siempre quise marcar un gol bonito. Después del gol, me sentí muy orgulloso. Me puse de pie, saqué pecho. Estaba tan, tan feliz”, resaltó.

🏆 The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy!

…and what a goal it was 🤩 pic.twitter.com/2LEkSUbfHN

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023