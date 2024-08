Una nueva Champions League se pone en marcha este 29 de agosto tras la realización del sorteo de su formato de liga que se estrena en su edición 2024-2025.

Este cambio en el formato de la competencia permitirá tener grandes encuentros desde el principio del torneo. Esta apuesta por parte de la Uefa se basa en poder retener a los seguidores del futbol dándoles más espectáculo.

Esta edición de la Champions League contará con 36 equipos, cuatro más que anteriormente, todos organizados en una sola clasificación.

Es decir, la primera parte de la competencia prescinde de la antigua fase de grupos y la reemplaza una clasificación en conjunto con los 36 equipos.

Cada equipo jugará un total de ocho partidos, cuatro en casa y cuatro de visita y tras completar estos duelos los ocho primeros lugares de la clasificación general de los 36 avanzarán directo a octavos de final.

Los puestos nueve al veinticuatro serán emparejados en otra eliminatoria y los ganadores avanzarán a los octavos de final. Los últimos doce puestos son eliminados directamente.

Los equipos con mayor peso histórico y jerarquía en el certamen se enfrentarán a un formato nuevo y la competición les obligará a sumar la mayor cantidad de puntos posibles si no quieren quedarse afuera, mientras que a los clubes más modestos es un motivador para hacer un buen papel.

El Real Madrid, defensor del título, volverá a enfrentarse al finalista, el Borussia Dortmund. Además, visitará Anfield para encontrarse, una vez más, con el Liverpool. También se medirá al Milan de Álvaro Morata y de nuevo con el Atalanta, al que ganó en la Supercopa semanas atrás. El Salzburgo austríaco, el Stuttgart, subcampeón de la Bundesliga, y los franceses Brest y Lille, completan su grupo. El conjunto blanco recibirá al Dortmund, al Milán, Salzburgo y Stuttgart y visitará a Liverpool, Atalanta, Lille y Brest.

El Barcelona dispone, teóricamente, de la situación aparentemente más favorable en el reencuentro de su entrenador, Hansi Flick, con su antiguo equipo, el Bayern Múnich. Coincide con el Real Madrid en que tiene como adversarios al borussia Dortmund, al Atalanta y al Brest. El resto de adversarios son el Benfica, el Young Boys suizo, el Estrella Roja y el Mónaco. El conjunto azulgrana recibirá a Bayern, Atalanta, Young Boys y Brest; y visitará a Dortmund, Benfica, Estrella Roja y Mónaco.

El Atlético Madrid se encuentra con Luis Enrique y con Xabi Alonso. El París Saint Germain y el Bayer Leverkusen son dos de sus ocho adversarios en la llamada fase liga. Además, se enfrentará al RB Leipzig, Benfica, Lille, Salzburgo, Slovan Bratislava y Sparta Praga en la primera fase. El conjunto rojiblanco recibirá a RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Lille y Slovan Bratislava, y visitará a PSG, Benfica, Salzburgo y Sparta Praga.

El Manchester City, recibirá al Inter, Brujas, Feyenoord y Sparta de Praga y visitará al París SG, Juventus, Sporting de Portugal y Slovan de Bratislava.

Otros grandes del futbol europeo tuvieron suerte dispar: el Bayern tendrá solo al PSG y al Barsa como principales rivales (los otros son Benfica, Shakhtar, Dínamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava y Aston villa), mucho más complicado lo tendrá el campeón francés, que jugará contra Manchester City, Bayern, Atlético, Arsenal, PSV, Salzburgo, Girona y Stuttgart.

