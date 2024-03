Desde su brillante trayectoria en el futbol internacional, con participaciones destacadas en la Eurocopa y la UEFA Nations League, Quincy Promes parecía destinado a un futuro prometedor. Sin embargo, su caída comenzó con su detención reciente en Dubai, momento en el que se desvelaron oscuros episodios de su vida.

Según informes del diario neerlandés De Telegraaf, Promes fue detenido cuando se disponía a viajar a Rusia con su equipo, el Spartak Moscú. Una orden de arresto internacional lo acusaba de tráfico de drogas, concretamente de importar una gran cantidad de cocaína valuada en millones de dólares. Esta situación lo llevó a la cárcel de Al Aweer, donde aguarda su extradición.

El panorama dentro de la prisión no es alentador. Según testimonios de expertos como el reportero policial John van den Heuvel, Promes enfrenta condiciones desgarradoras, donde la violencia y el hacinamiento son moneda corriente. A pesar de su fama, su tratamiento dista de ser privilegiado, compartiendo espacio con otros detenidos y enfrentando restricciones severas en su día a día. “Lo más desgarrador es que se informa que la violación es un hecho cotidiano en la prisión”, comentó.

Las noticias sobre su situación han generado conmoción en el ámbito deportivo y más allá. La incertidumbre respecto a su futuro legal añade un elemento de tensión a su historia, con las solicitudes de extradición pendientes de los Países Bajos y Rusia, países donde se enfrenta a cargos adicionales por presunto fraude fiscal.

Los abogados de Promes han señalado la complejidad de los procedimientos legales, sin poder prever el desenlace de su caso. Mientras tanto, el exfutbolista también debe enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas, como su condena previa por un altercado violento que lo llevó a prisión en los Países Bajos.

Quincy Promes, quien una vez brilló en los campos de futbol europeos, ex del Sevilla y Ajax, ahora se encuentra inmerso en una lucha por su libertad y su reputación.

Además, en Ámsterdam, también pesa sobre él una sentencia debido a que supuestamente apuñaló a su primo en la rodilla luego de una discusión familiar en el 2020. Tras recibir 18 meses de prisión, Promes, se declaró inocente por el cargo de "homicidio involuntario".

