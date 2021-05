Racismo en el futbol: Príncipe Guillermo se suma a boicot a las redes sociales (qué fue lo que dijo el duque de Cambridge)

“Como presidente de la Football Association (federación inglesa de futbol) me uno a toda la comunidad futbolística en el boicot de las redes sociales este fin de semana“, tuiteó el duque de Cambridge, de 38 años, en el momento en que comenzaba, a las 14h00 GMT, un boicot de tres días previsto hasta las 22h59 GMT del lunes, que es feriado en el Reino Unido.

El sábado pasado los clubes ingleses de futbol anunciaron un apagón total en las redes sociales para este fin de semana como protesta contra los insultos racistas de los que son objeto los futbolistas en estas plataformas.

Esta acción se produce “en respuesta a los abusos discriminatorios continuados recibidos en internet por los jugadores y por muchas más personas relacionadas con el futbol“, indicaron los responsables del futbol inglés en un comunicado conjunto.

As President of the FA I join the entire football community in the social media boycott this weekend. W

