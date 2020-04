Rafael Salguero es acusado de recibir US$1 millón a cambio de su voto a favor de Rusia como sede del Mundial

“Además, al acusado Jack Warner se le prometieron y recibió sobornos pagos por el total de US$ 5 millones y a Rafael Salguero se le prometió Us$1 millón a cambio de sus votos en favor de Rusia, para que sea anfitrión de la Copa del Mundo 2018”, indica el documento publicado.

Este es un nuevo episodio en el caso del Fifa Gate, enfocado en sobornos para elegir las sedes de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Es la primera vez que se hace una acusación directa, según indicó el periodista Ken Bensinger.

FINALLY: Russia paid Jack Warner $5 million & offered Rafael Salguero $1 million, for his vote for hosting the 2018 World Cup according to the new indictment in the FIFA case.

The indictment also says Qatar paid bribes to Ricardo Teixeira and (probably) Julio Grondona for 2022 https://t.co/REvc0e23k4 pic.twitter.com/wLw8KIFXLL

— Ken Bensinger (@kenbensinger) April 6, 2020