Real Madrid es el club de futbol más valioso del mundo en 2023, según  la revista Forbes

El Liverpool es el cuarto (US$5 mil 290 millones), seguido por el finalista de la presente Liga de Campeones, el Manchester City del técnico español Pep Guardiola (4.990 millones).

El Bayern Múnich, reciente campeón de la Bundesliga, es sexto (US$4 mil 860 millones), con el París Saint Germain séptimo (US$4 mil 210 millones). El Chelsea (US$3 mil 100 millones), el Tottenham (US$2 mil 800 millones) y el Arsenal (US$2 mil 260 millones) completan las primeras diez plazas.

El Real Madrid volvió a entrenar este miércoles después de tres días de descanso antes de afrontar el último partido del curso el domingo, en el Santiago Bernabéu frente al Athletic Club. El francés Karim Benzema progresa de sus molestias musculares a la vez que está pendiente aún de aclarar su futuro.

El actual Balón de Oro cuenta con una suculenta oferta sobre la mesa para continuar su carrera en Arabia Saudí a la par que tiene garantizado, en caso de que ese sea su deseo, continuar una temporada más en el Real Madrid.

🔝 @RealMadrid is the world's most valuable football club according to @Forbes.#RealMadrid

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 31, 2023