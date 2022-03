Real Madrid vuelve a las prácticas de cara a LaLiga y Champions League: Ancelotti confía en que Karim Benzema esté en ambos partidos

El objetivo de los dos jugadores, con lesiones musculares de las que han mejorado en el parón por partidos de selecciones, es reaparecer ante el Celta de Vigo y ganar ritmo de competición para la cita europea en Londres ante el Chelsea.

El inicio de la semana dejó las primeras imágenes de Benzema y Mendy añadiendo trabajo sobre el césped al que vienen realizando en el interior de las instalaciones de la Ciudad Real Madrid.

Según informan a Efe fuentes de club, los dos jugadores se calzaron las botas para realizar diez minutos de carrera como primera prueba y prosiguieron con su entrenamiento en el gimnasio y con los fisioterapeutas del club.

El grupo de internacionales que se marcharon con sus selecciones, once, se ha reducido después de la amarilla que acarrea sanción para ‘Vini’, que fue desconvocado con Brasil y tras regresar a la capital de España, completó el entrenamiento junto con el resto de sus compañeros.

Mientras, el austríaco David Alaba se sumará a los entrenamientos este martes 29 de marzo, en la sesión que ya regresará al horario matinal, a las 11:00 horas, tras apurar el lunes los momentos de descanso y conceder Ancelotti a sus jugadores dos días y medio libres para su desconexión antes de encarar una fase decisiva de la temporada.

Siguen con sus selecciones Dani Carvajal, Fede Valverde, Militao, Casemiro, Rodrygo, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Luka Jovic y Gareth Bale. Y fue baja en el entrenamiento Eden Hazard que en las próximas horas pasará por el quirófano.

El grupo de jugadores que se ejercitó en Valdebebas comenzaron con una jornada suave la semana, en el primero de los cinco entrenamientos que completará el Real Madrid antes de retomar el pulso liguero ante el Celta. Entrenamiento con balón en varios ejercicios y partidos en reducidas dimensiones fue el menú del lunes 28 de marzo.

