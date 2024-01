Real Madrid y Atlético de Madrid: Tres derbis en menos de un mes, la rivalidad y el intenso calendario de los clubes españoles

“A mi no me gusta encontrarme al Atleti, porque siempre es complicado, pero ellos pensarán lo mismo. Somos dos equipos muy fuertes y encontrarse es duro”, añadió en una conferencia de prensa previo al viaje a Arabia Saudita.

Después del partido por la Supercopa de España (miércoles 10 de enero a las 13 horas) e independientemente del resultado de la competición, el Real Madrid y Atlético se volverán a ver las caras el próximo 18 de enero por los octavos de final de la Copa del Rey.

Luego el 4 de febrero se miden por LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu en la jornada 23.

“Nos emociona, nos entusiasma y genera expectativas”, dijo Diego Simeone, el técnico argentino del Atlético sobre cruzarse con el Madrid.

En la actual temporada de la liga española el Real Madrid solo ha perdido en una ocasión, precisamente ante el Atlético por un marcador de 3-1.

“Fue otro partido, en otro momento… Nosotros jugaremos el partido que creemos que tenemos que jugar en este instante esta temporada”, añadió Simeone sobre eso.

La otra semifinal de la Supercopa se jugará el 11 de enero entre el Barcelona y Osasuna, que perdió ante el Madrid en la final de la última Copa del Rey.

