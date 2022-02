VIDEO | Reaparece la mejor versión de Lionel Messi volviendo a marcar con el PSG ante el Lille

El primero, y tal vez el más importante, es que parece haber dejado atrás su baja condición física que le impidió disputar tres partidos consecutivos. Volvió la jornada pasada ante el Reims con 28 minutos testimoniales, entró en el once titular contra el Niza en Copa para ofrecer una imagen pésima con eliminación incluida y repitió en la alineación de Pochettino ante el Lille con un mejor estado.

En ese mismo once, este domingo tampoco estuvo Sergio Ramos, que sigue lesionado, igual que el argentino Mauro Icardi, el neerlandés Wijnaldum, el brasileño Neymar, Ander Herrera y los internacionales senegaleses Diallo y Gueye, en la Copa África. Pochettino formó con Donnaruma en la portería; Achraf, Marquinhos, Kimpembe y Mendes en defensa; Paredes, Danilo y Verratti en el centro del campo; y Di María, Messi y Mbappé en las posiciones más adelantadas.

Messi ofreció su mayor exquisitez al borde del descanso para hacer el tercer tanto del París Saint-Germain. Robó el balón al borde del área, prolongó la pelota hacia dentro y superó con una sutil vaselina al guardameta croata Ivo Grbic. Fue su momento, uno de los mejores desde que llegó al conjunto parisino y con el que se quitó un lastre: marcó su segundo gol en Liga, el séptimo del curso y rompió una sequía de dos meses.

Messi has 12 Goal Contributions in his last 13 games for PSG 🔥 pic.twitter.com/t8SoH3kdP0

