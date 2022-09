Reina Isabel II: ¿Qué pasará con la jornada del fin de semana de la Premier League tras su fallecimiento?

“En una reunión esta mañana, los clubes de la Premier League rindieron tributo a su majestad la reina Isabel II“, señala la liga en el comunicado.

“Para honrar su extraordinaria vida y contribución a la nación, y como una señal de respeto, los partidos de la Premier League este fin de semana serán aplazados, incluido el encuentro del lunes por la noche”, añade el texto.

Todos los partidos de las divisiones inferiores y de la liga femenina también han sido aplazados.

Otros eventos deportivos programados el viernes, incluyendo un partido internacional de cricket y el European PGA Championship de golf, han sido cancelados como señal de respeto.

Estos deportes podrían retomarse durante el fin de semana.

Sin embargo, a los mandatarios deportivos se les ha pedido que eviten que los eventos coincidan con el funeral de estado, cuya fecha todavía no ha sido anunciada.

“No existe obligación de cancelar o aplazar eventos deportivos, o cerrar recintos de entretenimiento durante el período de luto nacional”, dijo el gobierno en un comunicado.

“Corresponde a las organizaciones. Como señal de respeto, las organizaciones podrían considerar cancelar o aplazar eventos o cerrar recintos, el día del funeral de estado”, añadió.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

El partido del Manchester United en la Europa League contra la Real Sociedad en Old Trafford y el duelo del West Ham contra el Steaua de Bucarest en la Europa Conference League en el London Stadium se disputaron el jueves con minutos de silencio antes de su inicio.

La federación escocesa de rugby decidió suspender todas las competiciones domésticas previstas este fin de semana, incluido el partido de preparación al Mundial del equipo femenino contra España, programada el domingo.

La Vuelta a Gran Bretaña de ciclismo, que debía terminar el domingo en la isla de Wight, fue anulada tras la quinta etapa del jueves.

La British Horseracing Authority afirmó que no habrá carreras de caballos el sábado, extendiendo las cancelaciones un tercer día.

British racing continues to pay its respects to Her Majesty The Queen:

🔹Racing’s cancellation extends to include Saturday 10 September as an ongoing mark of respect for the special bond between Her Majesty The Queen and British racing. pic.twitter.com/Y37GR1xhiw

— British Horseracing Authority (@BHAHorseracing) September 9, 2022