Remontada del Atlético y goleada del Leverkusen: Lo más destacado de la Champions

La primera jornada de la fase de liga en la UEFA Champions League 2024-2025 ha concluido, y este jueves 19 de septiembre se llevaron a cabo los últimos seis compromisos.

El Bayern Múnich se encuentra como líder en solitario tras la goleada por 9-2 sobre el Dinamo Zagreb, mientras que en el segundo y tercer lugar de la tabla general se encuentran el Celtic y el Bayer Leverkusen respectivamente.

Una de las sorpresas más grandes de la primera fecha se resgitró en el Estadio Luis de Fontvieille, en donde el AS Monaco derrotó 2-1 a un FC Barcelona que se encontraba invicto en las competiciones oficiales.

Justamente había sido el club monegasco el encargado de propiciarle la última derrota a los catalanes, por 3-0 el pasado 12 de agosto en el Trofeo Joan Gamper; y en esta ocasión los dirigidos por el alemán Hansi Flick fueron nuevamente superados.

El cuadro colchonero quería empezar su nueva campaña europea de la mejor manera, sin embargo, el panorama se complicó en los primeros cinco minutos del compromiso, por lo que estuvieron obligados a remontar el partido.

Con anotaciones de Antoine Griezmann en el primer tiempo y de José María Giménez en el 91', los rojiblancos consiguieron tres puntos claves en una de las visitas más complicadas que tendrán en la fase de liga.

JOSEMA GIMENEZ SCORES AND KISSES THE BADGE!!! WHAT AN ASSIST GRIEZMANN! pic.twitter.com/WHywb26xSX