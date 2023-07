¿Reunión con Messi en Miami? Luis Suárez anuncia su salida del Gremio en diciembre

“Mi intención, como me sentía con fuerza física, era estar dos años con el Gremio, que fue lo que acordé, pero realmente hay que ser sincero con uno mismo, con su cuerpo y con el club, y decir que no sé si podré rendirle al Gremio el próximo año lo que esperan de mí”, aseguró el atacante de 36 años.

“El asunto obedece al desgaste que tengo en la rodilla, una lesión crónica de la que todos saben y que yo no la escondo. Y el ritmo que tiene el fútbol brasileño es muy alto, así como la intensidad“, afirmó al atribuir su salida del fútbol brasileño a sus problemas físicos y no a ofertas de otros clubes o a divergencias con el técnico Renato Gaúcho.

