Robert Moreno, entrenador de España: “Si Luis Enrique quiere volver estoy encantado de dar paso a un lado”

El seleccionador de España, Roberto Moreno, durante la rueda de prensa en la Ciudad del Futbol de Las Rozas antes de disputar los partidos de clasificación de la Eurocopa 2020, ante Rumanía e Islas Feroe. (Foto Prensa Libre: EFE)

“Ahora mismo, hay una situación muy reciente que tenemos que pensar y no creo que se piense en eso ahora. Pero hay tres ruedas de prensa desde que soy seleccionador que me hubiese gustado no hacer, la de Malta, la de mi presentación y la de hoy”, reconoció Robert Moreno en su comparecencia en La Ciudad del Futbol.

Lee además: Neymar, prisionero de su capricho EFE 2 de septiembre de 2019 a las 07:52h

El seleccionador español accedió al cargo tras la renuncia de Luis Enrique -de quien era el ayudante-, que dimitió en junio tras ausentarse desde marzo ante la grave enfermedad de su hija.

“La situación que me apetecía y con la que disfrutaba era la que teníamos antes. A Luis lo considero un amigo y los amigos están por delante de cualquier proyecto que tienes en la vida porque si no se pierde algo que todos tenemos que tener, que es ser persona. Si llegado el momento él decide que tiene ganas de volver a entrenar y quiere contar con nosotros, yo voy a ser el primero y además encantado, de dar un paso a un lado y trabajar con él”, añadió.

El triste desenlace con el fallecimiento de la hija de Luis Enrique está afectando en el día a día de la selección española antes de los partidos ante Rumanía e Islas Feroe.

🗣 Robert Moreno: "Espero que la gente llene el estadio en Gijón ante Islas Feroe. No solo será un homenaje para Quini, también lo será para Luis Enrique"#UnidosPorUnRETO 👉🏻 Hazte con tu entrada en https://t.co/6D3QSb3LCQ pic.twitter.com/IK9OdsJ6H6 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 3, 2019

“Ha sido una semana muy complicada”, admitió Robert. “Al final nos ha afectado a todos e intentamos llegar a los partidos lo mejor posible. Nos tomamos esta semana de trabajo desde la responsabilidad que supone dar una alegría ínfima dentro de un momento muy malo”, añadió.

El actual seleccionador que tomó el testigo de Luis Enrique quiso agradecer el trato que desde los medios de comunicación se ha dado a la difícil situación que atravesó durante meses el técnico asturiano y el entorno de la selección.

“De parte del staff quiero volver a agradecer todo el trato que se ha dado con la situación que ha vivido Luis, habéis sido muy respetuosos y es digno de agradecer”, sentenció.

Contenido relacionado

> Osteosarcoma: el cáncer raro por el que murió Xana, la hija de 9 años de Luis Enrique, exentrenador de la selección de fútbol de España

> Robert Moreno, el nuevo técnico de España, metódico pero nada fundamentalista

> El mundo del futbol se conmueve con la muerte de la hija de Luis Enrique