Roberto Carlos y el entrenador que casi termina con su carrera

El brasileño Roberto Carlos ha sido uno de los mejores laterales por izquierda. (Foto Prensa Libre: EFE)

El exjugador brasileño llegó al cuadro italiano en 1995, después de que Massimo Moratti se hiciera cargo del equipo y fichara también a otros futbolistas como Javier Zanetti y Paul Ince. Y aunque Roberto Carlos mostró su potencial desde su fichaje, el entrenador inglés Roy Hodgson lo consideraba indisciplinado para estar como lateral por izquierda y por ello lo colocó en el mediocampo.

“Roy Hodgson me destruyó, me hizo jugar en el centro del campo. Así no iba a tener ninguna oportunidad de jugar con la selección y había Copa América en 1997. No es que nos llevásemos mal, es que no sabía mucho de futbol”, recordó tiempo después.

El entrenador inglés puso en su lugar a Felipe Centofanti y después llevó a Alessandro Pistone y con ello lo empujó a que saliera del equipo y fichara por el Real Madrid cuando apareció el estratega italiano Fabio Capello para llevárselo y convertirse en uno de los mejores laterales de la historia.

Roberto Carlos marcó una época en el Santiago Bernabéu mientras que tanto Hodgson como Pistone no estuvieron en el Inter más allá de la temporada 1996-1997 por los malos resultados.

Hace unos días su compañero de selección, Ronaldo reunió a algunos de los ‘galácticos’ del Real Madrid, en un en vivo en la red social Instagram y fue todo un acontecimiento, por las anécdotas que contaron sus excompañeros como David Beckham, Luis Figo e Iker Casillas, jugadores que marcaron una historia en el futbol español y europeo.