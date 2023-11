“Robo en el Azteca”: Las reacciones de la prensa hondureña a la polémica victoria de México en Liga de Naciones

El duelo en el estadio Azteca fue dominado por los locales y ya sobre el final, el salvadoreño Iván Barton decidió añadir 11 minutos, mismos en donde México encontró el gol que extendió el juego a la prórroga.

Dicha acción fue la más comentada tanto por protagonistas dentro del partido como por medios de comunicación que se pusieron de acuerdo en su mensaje y criticaron duramente el arbitraje.

“Hubo cosas delicadas adentro de la cancha, de respeto al juego limpio que son una pena por el futbol de Latinoamérica”, afirmó el entrenador de Honduras Reinaldo Rueda tras la derrota y añadió: “Lamentable por todo lo que sucedió, ya eso les corresponde a ustedes (la prensa) evaluar y dar sus conceptos. Todos mis jugadores se brindaron y lucharon hasta el último momento”.

Por su parte el Diario Diez de Honduras resaltó que las decisiones arbitrajes tuvieron influencia en el resultado final, tildando el encuentro de “Robo en el Azteca”.

La portada del @DiarioDiezHn tras la eliminación de Honduras 🇭🇳 en penales “Robo en el Azteca” pic.twitter.com/jhF7ddStLU — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) November 22, 2023



David Failteson, periodista deportivo mexicano ya había mencionado con anterioridad que “La Concacaf pondría la personalidad que México no tiene”, y tras el final del partido comentó: “No hay nada que festejar ni nada que aplaudirle a esta selección mexicana. Ganó, hoy, sufriendo ante una selección que no tiene un nivel internacional. Lo hizo, además, en un juego ‘manchado’ por decisiones arbitrales“.

Juan Francisco Saybe, vicepresidente de la Federación de Futbol de Honduras fue otro que no se guardó nada, y afirmó que “Son unos ladrones, fue un robo a mano armada”.

“SON UNOS LADRONES. ROBO A MANO ARMADA” Atención a estos señalamientos, @Concacaf pic.twitter.com/zSaWkyq65C — Alejandro Orvañanos ✍🏻 (@ale_orvananos) November 22, 2023

Álex Cáceres, de HCH Televisión Digital de Honduras también cargó contra el árbitro salvadoreño e incluso llegó a decir que lo declaraba “no grato” en territorio catracho.

“Iván Barton, deberías estar preso… a partir de hoy deberían las autoridades de intervenir tus cuentas bancarias. Iván Barton, a partir de este momento te declaramos no grato en Honduras. No te queremos ver ni en fotografías…“, comentó.