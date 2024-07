Un partido con emociones es lo que protagonizaron las selecciones de España y Alemania este 5 de julio en Stuttgart, en los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

Alemania, local en el torneo, quedó fuera gracias a un gol de Mikel Merino en el último minuto de los tiempos extra.

Sin embargo, ante toda la desilusión alemana, también existe una jugada que quedará en la memoria de todos ya que sobre el minuto 105 del tiempo extra la historia pudo ser diferente.

Jamal Musiala, jugador del Bayern Múnich y número 10 de Alemania, tomó un balón que le quedó solo frente al arco y disparó, pero la trayectoria del esférico fue bloqueada por la mano dentro del área de Marc Cucurella.

En ese instante se encendieron las alarmas dentro del equipo español ya que se creyó que sería marcada una pena máxima, pero para sorpresa de todos los presentes en el estadio, ni el árbitro Anthony Taylor ni sus asistentes en el VAR consideraron que existió penal y dejaron continuar.

Las reacciones no se hicieron esperar y en redes sociales cientos de simpatizantes con la Selección de Alemania no han guardado su enojo con respecto a la polémica decisión, misma que a la larga pudo haber influido en el desarrollo del compromiso ya que significaba una oportunidad para los locales de hacer el 2-1.

Algunos lo han catalogado de "robo" y otros han sido más severos con sus comentarios.

Lo que queda claro, es que España avanzó a semifinales de la Eurocopa 2024 y jugará contra el ganador del cruce entre Francia y Portugal.

La mano de Marc Cucurella ante Alemania. El árbitro central no marcó nada y no hubo llamado del VAR para que fuera a revisar la jugada. El arbitraje no ayuda y no perjudica a nadie en especial, simplemente es un caos. A NIVEL MUNDIAL. pic.twitter.com/g8iOtpGQ74