Rodrygo: “Cumplo el sueño de todos los niños de Brasil”

El delantero brasileño Rodrygo Goes, durante su presentación como nuevo jugador del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu (Foto Prensa Libre: EFE)

“Es la realización de un sueño. Cumplo el sueño de todos los niños de Brasil y de todo el mundo. Es el día más feliz de mi vida”, reconoció feliz Rodrygo en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Con menos nervios que en el palco de honor, donde fue más breve en su corto discurso en castellano, Rodrygo demostró que tiene muy avanzado el dominio del idioma. Intercaló respuestas con el portugués para dejar claro que cumple su gran deseo y está a disposición del club para intercalar, si hace falta, sus presencias en el primer equipo y en el Castilla.

“Es verdad que la operación se concretó en 20 minutos, lo puede decir mi papá. Siempre les dije que prefería al Real Madrid y que si venía no tenían ni que preguntar”, reconoció.

Aunque sabía que el Barcelona le seguía, Rodrygo mostró su amor por el Real Madrid. “Todas las personas que me conocen desde niño saben que siempre he querido al Real Madrid, le he animado y siempre dije que jugaría aquí. Cuando me llamaron no tuve ninguna duda”.

Rodrygo comparó su juego con el de compatriotas como Robinho y Neymar, jugadores con los que dijo se identifica, y destacó entre sus grandes referentes a Ronaldo Nazario y Roberto Carlos que hicieron historia en el Real Madrid. “Soy un delantero rápido, me gusta hacer muchos goles y regates”.

Aunque aún no ha hablado con Zinedine Zidane, dijo que está “deseando” que le entrene y que prefiere jugar “por las bandas”. En su cabeza no está la decisión del técnico francés sobre el equipo en el que jugará. “Eso es una cosa que no pienso. Estoy a disposición del club para jugar en el Castilla o en el primer equipo”.

Su camino despierta comparaciones con el de Vinicius, con el que destacó su buena relación. “Desde el momento de mi fichaje hablé con Vinicius cuando nos encontramos en la selección. El Real Madrid siempre tiene a los mejores jugadores del mundo, voy a tener mucha paciencia”.

“La presión la tienes en todos los clubes, aquí es mucho mayor porque es el mejor del mundo. Vinicius me ha contado su experiencia, llegó con mi misma edad, todos me han dicho que soy muy joven y que tengo que tener paciencia porque tengo un gran futuro por delante y las cosas saldrán con naturalidad”, añadió.

Sobre la opción de fichar a Neymar no quiso opinar, “Es un gran jugador pero está en otro equipo ahora y no puedo hablar sobre él”. Prefirió hacerlo por la “ilusión especial” que dijo le hará entrenar con Eden Hazard y Karim Benzema y con compatriotas como Marcelo o Casemiro.

Tras las primeras horas en Madrid, Rodrygo se mostró impresionado por el cambio. “Es difícil competir con el fútbol europeo, no solo por el dinero, sino porque el sueño de todo el mundo es jugar en Europa con toda la organización que hay en el deporte. Estoy impresionado con todo lo que me ha pasado desde que he llegado. Brasil está un poco atrasado y entiendo porque la gente sale del país”, confesó.

Pese a su juventud, 18 años, se siente “preparado” para jugar en el Real Madrid, piensa que lo ha demostrado en el Santos y sabe que en su “primera temporada en Europa puede haber momentos difíciles pero también alegrías”.

“Lo tengo todo para jugar bien en la Liga española. Vinicius y yo somos dos jugadores jóvenes que están en el mejor club del mundo. Tenemos las mismas características y no hay que hacer comparaciones entre dos buenos jugadores”, sentenció, pidiendo que desde ahora no se compare a los dos jóvenes brasileños de la plantilla madridista.

