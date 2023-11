Rodrygo sorprende con su postura sobre el encuentro con Messi: “No puedo hablar, el Real Madrid no me deja”

El joven, que se ha vuelto pieza clave para el Real Madrid y también está tomando protagonismo con Brasil, atendió a los medios de comunicaciones posterior al triunfo del Real Madrid y entre otras cosas, sorprendió con su respuesta sobre el incidente que vivió junto a Lionel Messi en el Brasil vs Argentina de las eliminatorias sudamericanas de la Conmebol.

El brasileño Rodrygo Goes está pasando por un dulce momento en su carrera, ya que en el partido d e Champions League contra el Napoli marcó por cuarto partido consecutivo, extendiendo así su racha goleadora.

“No puedo hablar de eso, el Real Madrid no me deja”, sentenció, levantando todo tipo de dudas.

En ese Brasil vs Argentina, Lionel Messi retiró del terreno de juego del Maracaná a su equipo e insistió que si no se garantizaba seguridad no jugarían. A eso Rodrygo habría encarado al “10” argentino y le dijo que eran “cagones”.

De lo que sí quiso hablar fue sobre el momento que vive: “Ha sido un golazo, una jugada que me gusta mucho hacer. Me están saliendo bien las cosas. Es difícil marcar más goles que Bellingham porque marca todos los partidos, pero no tenemos una competición dentro. Lo que queremos es ayudar uno al otro y marcar muchos goles para al equipo”, aseguró en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

Otro tema que evitó fue sobre el futuro de Carlo Ancelotti. El italiano es protagonista de diversos rumores que lo acercan a ser entrenador de la Selección de Brasil, pero para Rodrygo no vale la pena hablar de eso.

“No sé nada, porque el míster no nos habla nada y el presidente de Brasil tampoco dice nada. No sabemos lo que va a pasar”, expresó.