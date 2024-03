El duelo entre Real Madrid y Leipzig por los octavos de final de la Champions League estuvo cargado de acción y jugadas al límite, puesto enfrentó a dos equipos que dieron todo por intentar avanzar a la siguiente ronda de la máxima competición de clubes del mundo.

Vinícius Jr, uno de los hombres claves del conjunto merengue ha sido el centro de atención durante las últimas semanas, principalmente a raíz de su partido ante el Valencia en donde salvó al Real Madrid de la derrota con su doblete y este 6 de marzo volvió a dar de que hablar, no solo por ser el autor del gol del conjunto merengue al minuto 65, sino, por una acción que protagonizó minutos antes.

Cuando corría el minuto 54 del partido y con el marcador aún en 0-0, el jugador brasileño cometió una dura falta sobre Orbán en su intento de disputar el balón. Fue en ese momento que el futbolista del Leipzig cayó al suelo con claros gestos de dolor.

Vinícius procedió a reclamarle algo a su rival y este se encaró con él, el brasileño lo tomó del cuello y le empujó nuevamente a la grama del Santiago Bernabéu.

El árbitro del partido, el italiano Davide Massa, consideró la primera acción del jugador del Real Madrid y le mostró una tarjeta amarilla para sancionar su actuar. Pronto las redes sociales compartieron un video en donde se aprecia la jugada completa y muchos internautas afirman que el deportista merengue mereció la expulsión.

Sin embargo, la decisión del silbante fue la misma y el partido se reanudó tras la falta.

Nono, lo de Vinicius es increíble, que basura, que asco pic.twitter.com/xlxUQnCrR1 — Matias Durán ⚽️ (@Matyduran9) March 6, 2024

A los pocos minutos, fue el mismo Vinícius el que se hizo presente en el marcador con el 1-0. El astro brasileño recibió un gran balón de Jude Bellingham y procedió a rematar con potencia ante el portero del Leipzig para hacer el 2-0 global a favor del Real Madrid.

No todo estaba escrito ya que el equipo alemán no tardó en responder. Willi Orbán definió tras un centro de Raum y colocó el 1-1 al 68'. Pese a que el Leipzig lo siguió intentando, no logró encontrar la fórmula que le permitiera hacer otro gol y el partido terminó en empate.

El Real Madrid avanzó a siguiente ronda gracias a que el marcador global le favoreció 2-1. En el otro duelo de la jornada el Manchester City de Pep Guardiola pasó por encima del Copenhague por un global de 6-2 y también estará en cuartos de final.

París Saint Germain y Bayern Múnich son los otros dos cuadros que ya tienen su boleto a la ronda de los ocho mejores. La próxima semana continuarán los enfrentamientos en la Champions League.