Ronaldinho defiende a Lionel Messi tras el premio The Best: “Sigue siendo el mejor del mundo”

La reciente entrega del premio The Best a Lionel Messi ha desencadenado un intenso debate en el ámbito futbolístico. El astro argentino, al obtener su tercer galardón, se ha visto envuelto en controversia debido al empate en puntos con Erling Haaland y las críticas expresadas por Cristiano Ronaldo.

En sus palabras, “Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. No vi la ceremonia de entrega de los premios The Best. Estos premios están perdiendo credibilidad”.

Ante esta controversia, una figura emblemática del fútbol mundial, el excompañero de Messi en el Barcelona, Ronaldinho, emerge como defensor del talento argentino. “Messi es uno de los mejores de todos los tiempos”, afirmó el brasileño, añadiendo con contundencia: “Para mí, continúa siendo el mejor del mundo, es muy simple”.

Este respaldo de Ronaldinho no solo se limita al ámbito deportivo. Recientemente, el carismático exjugador brasileño participó en la semana de la moda masculina en París, desfilando para la reconocida marca internacional Kidsuper. Su incursión en el mundo de la moda no pasó desapercibida, y su estilo único y su contagiosa sonrisa marcaron la diferencia en el tradicional evento parisino.

La defensa apasionada de Ronaldinho a Messi no solo aborda la controversia en torno a The Best, sino que también destaca la diversidad de talentos del exfutbolista brasileño. Su incursión en la moda, un ámbito aparentemente alejado del césped, subraya la versatilidad de una figura que trasciende las fronteras del deporte.

Paris Fashion Week 2024 😎🤙🏾 pic.twitter.com/Gtd1KrXlc1 — Ronaldinho (@10Ronaldinho) January 21, 2024

