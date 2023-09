Ronaldo Nazário: ¿Nació el 18 o el 22 de septiembre? La curiosa historia de su doble cumpleaños

La madre de Ronaldo, Sonia Barata, dio a luz al astro brasileño el 18 de septiembre de 1976. Sin embargo, su padre, Nélio Nazário de Lima, no registró el nacimiento hasta cuatro días después. Temiendo una multa económica, optó por utilizar el 22 de septiembre como la fecha oficial de registro de su hijo.

Esta particular situación ha generado momentos cómicos en las redes sociales, donde excompañeros de Ronaldo lo felicitan tanto el día 18 como el día 22. El propio Ronaldo se lo toma con humor y agradece las felicitaciones en ambas fechas.

A lo largo de los años, Ronaldo ha celebrado su cumpleaños de manera íntima con su familia el 22 de septiembre, así como también tirando la casa por la ventana con celebraciones legendarias, perpetuando así el enigma de su doble fecha de nacimiento, comprobando que siempre será un tema de conversación entre sus seguidores.

Este año, su mejor amigo, Roberto Carlos, lo celebró colgando una fotografía de ambos compartiendo un amistoso beso en la frente. Así como era costumbre cuando los dos estaban en activo. “Happy birthday lindo”, escribió el ex lateral en sus redes sociales.

– 20 años del épico cumpleaños 27 de Ronaldo –

Además de la controversia sobre su fecha de nacimiento, Ronaldo Nazário es recordado por su extravagante cumpleaños número 27 en 2003. La fiesta se llevó a cabo durante un fin de semana completo en La Moraleja y contó con la asistencia de hasta 700 invitados.

La prensa rosa del momento cubrió el evento de manera similar a una gala de los Oscar, y estrellas del fútbol como David Beckham, Luis Figo, Roberto Carlos y toda la plantilla del Real Madrid estuvieron presentes. La fiesta se hizo famosa por la llegada de autobuses llenos de mujeres y otras celebridades que acudieron para unirse a la diversión.

A pesar de la controversia que rodeó la fiesta, las imágenes de aquel histórico cumpleaños siguen siendo inolvidables y un testimonio de la extravagancia que rodea a los futbolistas de élite.

Sobre esto, su excompañero en las filas del máximo campeón de Europa, Iván Helguera, confirmó lo extravagante de aquella feliz ocasión, por decir lo menos.

“En una fiesta de Ronaldo, cuando empezaron a aparecer autobuses de señoritas”, contó el ex defensor en una conversación con el célebre Míster Chip para el diario Marca.

Además, el mismo Ronie, confirmó lo que se decía de sus celebraciones. Durante una intervención en el programa español, El Hormiguero, con Pablo Matos, se le preguntó sobre las mismas y él contó sus aventuras, diciendo que quizá eran más recordadas las fiestas que sus goles.

“La gente se lo imagina, y está bien, pero no tienen idea de lo bueno que eran. La mejor anécdota es que, Florentino me llamó una vez y me dijo: -Ronie, ¿por qué no te quedas en casa?, mira a Figo, él se queda en casa con su esposa. Y yo le respondí: – Presi, si yo tuviera la mujer de Figo, yo también me quedaría en casa todos los días”, relató acompañando la pequeña remembranza con carcajadas.

Pese a esto, destaca que recientemente, el 14 de septiembre, O fenómeno, se bautizó y dijo sentirse “renacido” como hijo de Dios, esto antes de contraer matrimonio con su actual pareja, Celine Locks.