Ronaldo vs. Ten Hag: el técnico del Manchester United asegura que CR7 rechazó entrar como suplente

Al ser preguntado en rueda de prensa previa al partido contra los Blues si “CR7” había rechazado entrar al partido como sustituto contra el Tottenham, Ten Hag respondió “sí”.

🏙️ An away day in the capital awaits, this time tomorrow… #MUFC || #CHEMUN pic.twitter.com/O0mUQIx3bt

— Manchester United (@ManUtd) October 21, 2022